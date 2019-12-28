Единая космическая система выявила 64 пуска баллистических ракет
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«Успешно проведены натурные работы по обнаружению 64 стартов баллистических ракет (в том числе 35 иностранных) и 136 запусков ракет-носителей (из них 97 иностранных)», — сказал Криворучко.
Он добавил, что ЕКС находится на опытно-боевом дежурстве. В настоящее время она уже контролирует ракетоопасные районы стартов баллистических ракет на территории зарубежных государств и в акватории Мирового океана.
Криворучко сообщил, что в режиме реального времени происходит доведение информации руководству России и на пункты управления государством и вооружёнными силами.
Также он отметил, что ЕКС по характеристикам не уступает космической системе США «СБИРС».
Ранее с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель лёгкого класса «Рокот» с блоком космических аппаратов связи «Гонец-М» и спутником военного назначения.