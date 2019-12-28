Единая космическая система выявила 64 пуска баллистических ракет

Замглавы Минобороны России Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда» заявил, что Единая космическая система обнаружения и боевого управления (ЕКС) провела натурные работы по обнаружению 64 пусков баллистических ракет.

«Успешно проведены натурные работы по обнаружению 64 стартов баллистических ракет (в том числе 35 иностранных) и 136 запусков ракет-носителей (из них 97 иностранных)», — сказал Криворучко.

Он добавил, что ЕКС находится на опытно-боевом дежурстве. В настоящее время она уже контролирует ракетоопасные районы стартов баллистических ракет на территории зарубежных государств и в акватории Мирового океана.

Криворучко сообщил, что в режиме реального времени происходит доведение информации руководству России и на пункты управления государством и вооружёнными силами.

Также он отметил, что ЕКС по характеристикам не уступает космической системе США «СБИРС».

Ранее с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель лёгкого класса «Рокот» с блоком космических аппаратов связи «Гонец-М» и спутником военного назначения.