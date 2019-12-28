В Якутии создадут национальный парк «Кыталык»

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В Якутии создадут национальный парк «Кыталык» площадью более 1,8 млн га. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
В Якутии создадут национальный парк «Кыталык»
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«В Республике Саха (Якутия) будет создан национальный парк «Кыталык» общей площадью 1 885 554 га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью создания нацпарка является «сохранение эталонных тундровых ландшафтов Яно-Индигирской низменности, восточносибирской популяции стерха, яно-индигирской популяции дикого северного оленя, а также поддержание традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и развитие экологического туризма».

В ноябре российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Челябинской области национального парка «Зигальга».

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