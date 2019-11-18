Медведев одобрил создание нацпарка «Зигальга» в Челябинской области

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Челябинской области национального парка «Зигальга».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ещё один документ, который я подписал, касается создания национального парка «Зигальга» в Челябинской области. Здесь работа велась в рамках национального проекта «Экология», — сказал Медведев.

Ранее директор ФГБУ «Байкальский государственный природный заповедник» Василий Сутула в беседе с НСН оценил перспективы познавательного туризма в России.

Он отметил, что заповедники и нацпарки являются национальным достоянием.