Медведев одобрил создание нацпарка «Зигальга» в Челябинской области
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Ещё один документ, который я подписал, касается создания национального парка «Зигальга» в Челябинской области. Здесь работа велась в рамках национального проекта «Экология», — сказал Медведев.
Ранее директор ФГБУ «Байкальский государственный природный заповедник» Василий Сутула в беседе с НСН оценил перспективы познавательного туризма в России.
Он отметил, что заповедники и нацпарки являются национальным достоянием.