Эксперт оценил перспективы познавательного туризма в России

Директор ФГБУ «Байкальский государственный природный заповедник» Василий Сутула в беседе с НСН оценил перспективы познавательного туризма в России.

По его словам, заповедники и нацпарки являются национальным достоянием.

«По крайней мере, мы к этому должны стремиться. Я бы хотел акцентировать внимание, что мы делаем упор на познавательный туризм. Хотим показывать сохранённую живую природу», — заявил Сутула.

Он также сказал, что хочет развеять миф об опасениях превращения заповедника в турбазу. По словам директора, этого не случится.

«Наоборот, показывая дикую природу, мы приобретаем сторонников», — добавил он.

Ранее ФАН сообщало о фестивале «Байкал. Магия воды» в Москве.