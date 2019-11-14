Эксперт оценил перспективы познавательного туризма в России

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Директор ФГБУ «Байкальский государственный природный заповедник» Василий Сутула в беседе с НСН оценил перспективы познавательного туризма в России.
Эксперт оценил перспективы познавательного туризма в России
  • РИА Новости

По его словам, заповедники и нацпарки являются национальным достоянием.

«По крайней мере, мы к этому должны стремиться. Я бы хотел акцентировать внимание, что мы делаем упор на познавательный туризм. Хотим показывать сохранённую живую природу», — заявил Сутула.

Он также сказал, что хочет развеять миф об опасениях превращения заповедника в турбазу. По словам директора, этого не случится.

«Наоборот, показывая дикую природу, мы приобретаем сторонников», — добавил он.

Ранее ФАН сообщало о фестивале «Байкал. Магия воды» в Москве.

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