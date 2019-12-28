В Москве мошенница обманула родителей онкобольных детей

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В Москве сотрудники полиции задержали женщину, которая под предлогом новогоднего представления выманила деньги у родителей детей, больных онкологическими заболеваниями, детей-инвалидов, а также у многодетных и малообеспеченных семей.
В Москве мошенница обманула родителей онкобольных детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

В полицию 27 декабря обратились 18 родителей. Они рассказали, что увидели в социальной сети объявление о продаже билетов на новогодние представления по выгодной цене.

Они связались по телефону с продавцом и перечислили деньги на указанный расчётный счет, но билеты не получили.

Полицейские задержали подозреваемую — 46-летнюю приезжую. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Отмечается, что сотрудники полиции вручили пострадавшим билеты на новогоднее представление.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции предупредили о новом виде финансового мошенничества в столице.

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