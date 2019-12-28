В Москве мошенница обманула родителей онкобольных детей
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.
В полицию 27 декабря обратились 18 родителей. Они рассказали, что увидели в социальной сети объявление о продаже билетов на новогодние представления по выгодной цене.
Они связались по телефону с продавцом и перечислили деньги на указанный расчётный счет, но билеты не получили.
Полицейские задержали подозреваемую — 46-летнюю приезжую. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Отмечается, что сотрудники полиции вручили пострадавшим билеты на новогоднее представление.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции предупредили о новом виде финансового мошенничества в столице.