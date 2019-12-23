В Москве предупредили о новом виде финансового мошенничества

Короткая ссылка
В столичном Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции предупредили о новом виде мошенничества, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Москве предупредили о новом виде финансового мошенничества
  • Reuters

«Выявлены случаи получения физическими и юридическими лицами посредством почтовых отправлений постановлений о назначении административного наказания и требований об уплате административного штрафа якобы от имени руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Роспотребнадзора», — заявили в департаменте.

В департаменте призвали граждан при получении фальшивой рассылки обратиться в управление Роспотребнадзора по Москве.

Ранее психолог, физиогномист Светлана Филатова в беседе с НСН прокомментировала новый способ мошенничества с банковскими картами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить