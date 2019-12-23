В Москве предупредили о новом виде финансового мошенничества

В столичном Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции предупредили о новом виде мошенничества, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Выявлены случаи получения физическими и юридическими лицами посредством почтовых отправлений постановлений о назначении административного наказания и требований об уплате административного штрафа якобы от имени руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Роспотребнадзора», — заявили в департаменте.

В департаменте призвали граждан при получении фальшивой рассылки обратиться в управление Роспотребнадзора по Москве.

Ранее психолог, физиогномист Светлана Филатова в беседе с НСН прокомментировала новый способ мошенничества с банковскими картами.