В Москве предупредили о новом виде финансового мошенничества
- Reuters
«Выявлены случаи получения физическими и юридическими лицами посредством почтовых отправлений постановлений о назначении административного наказания и требований об уплате административного штрафа якобы от имени руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Роспотребнадзора», — заявили в департаменте.
В департаменте призвали граждан при получении фальшивой рассылки обратиться в управление Роспотребнадзора по Москве.
Ранее психолог, физиогномист Светлана Филатова в беседе с НСН прокомментировала новый способ мошенничества с банковскими картами.