Представитель Батуриной прокомментировал возбуждённое против неё дело

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Геннадий Теребков, представитель президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, прокомментировал уголовное дело о клевете, возбуждённое против неё судом в Калмыкии.
Представитель Батуриной прокомментировал возбуждённое против неё дело
  • © Сергей Субботин
  • РИА Новости

«Данное постановление — это очередной этап рейдерской атаки на госпожу Батурину со стороны структур А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-Групп». — RT) Михаила Фридмана, использующих её давнего оппонента Виктора Батурина и его необоснованные требования», — цитирует его РБК.

Теребков также отметил, что «грязная пиар-кампания» против Батуриной развернулась «в трагический для неё момент», после смерти супруга, что «вызывает особое презрение».

Пресс-секретарь также пообещал, что постановление о розыске Батуриной будет обжаловано, поскольку является незаконным.

«Судья грубо игнорирует присутствие в суде адвокатов Елены Батуриной, ранее неоднократно участвовавших в заседаниях по иску представителя её брата о клевете, а также письменные заявления госпожи Батуриной, подтверждающие полномочия её адвокатов и позволяющие рассмотреть дело в её отсутствие», — объяснил он.

По его словам, представители главы Inteco Management будут подавать в квалификационную коллегию жалобу на действия мирового судьи.

Ранее стало известно, что мировой суд в Калмыкии объявил Батурину в розыск в связи с делом о клевете, возбуждённым по заявлению финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента Inteco Виктора Батурина. 

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