Суд в Калмыкии объявил Елену Батурину в розыск

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Мировой суд в Калмыкии возбудил в отношении Елены Батуриной, президента компании Inteco Management и вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, уголовное дело о клевете. Об этом РБК сообщил адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Суд в Калмыкии объявил Елену Батурину в розыск
  • © Сергей Березин
  • РИА Новости

Как отмечается, оно было заведено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента Inteco Виктора Батурина — брата богатейшей россиянки. 

По его словам, Батурина в ходе разбирательства в Австрии заявила, что против Манжеева в России расследуется дело о получении доступа к её средствам с помощью поддельных документов. Он утверждает, что это не соответствует действительности, и поэтому обратился в судебный участок.

В пятницу, 27 декабря, судья постановила объявить Батурину в розыск, на неё наложено обязательство о явке. 

Её пресс-секретарь Геннадий Теребков проинформировал, что постановление будет обжаловано.

Ранее Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

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