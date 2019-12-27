План по вводу жилья в Татарстане выполнили на 98,7%

В Татарстане ввели 2,6 млн кв. метров жилья, что составляет 98,7% от годового плана, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Ирек Файзуллин.

«Мы практически завершаем работу по вводу жилья, осталось ещё 33,5 тыс. кв. метров. Все объекты известны и находятся в процедуре получения заключения о соответствии. Все взятые нами обязательства будут исполнены», — сказал он.

По его словам, на 2020 год планируется ввести почти 3 млн кв. метров жилья.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали об объёмах жилищного строительства.