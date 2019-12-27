В Крыму допустили досрочное завершение строительства трассы «Таврида»

Строительство федеральной магистральной трассы «Таврида», которая должна связать Керчь и Севастополь, может быть завершено раньше запланированного срока, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Таврида» будет закончена по плану в 2020 году. Контракт заканчивается в декабре 2020 года... Даже есть основания предполагать, что эти работы будут выполнены раньше, подрядчик сильный, системный», — приводит слова Аксёнова в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» ТАСС.

В ноябре сообщалось о готовности «Тавриды» на 77%.

Предполагалось, что в сентябре 2020 года по четырём полосам трассы от Керчи до Севастополя проедут первые автомобили.

В марте Аксёнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о развитии инфраструктуры полуострова за пять лет в составе России.