В Крыму допустили досрочное завершение строительства трассы «Таврида»

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Строительство федеральной магистральной трассы «Таврида», которая должна связать Керчь и Севастополь, может быть завершено раньше запланированного срока, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
В Крыму допустили досрочное завершение строительства трассы «Таврида»
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Таврида» будет закончена по плану в 2020 году. Контракт заканчивается в декабре 2020 года... Даже есть основания предполагать, что эти работы будут выполнены раньше, подрядчик сильный, системный», — приводит слова Аксёнова в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» ТАСС.

В ноябре сообщалось о готовности «Тавриды» на 77%.

Предполагалось, что в сентябре 2020 года по четырём полосам трассы от Керчи до Севастополя проедут первые автомобили.

В марте Аксёнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о развитии инфраструктуры полуострова за пять лет в составе России.

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