Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин утвердил на совещании Совбеза новую Доктрину продовольственной безопасности России.
Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Сегодня на оперативном совещании с членами Совета безопасности России была рассмотрена новая редакция одного из основных стратегических документов национальной безопасности страны — Доктрина продовольственной безопасности России... По итогам обсуждения доктрина была утверждена президентом России Владимиром Путиным», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы вице-премьера Алексея Гордеева, представившего доктрину.

Документ нацелен на предотвращение возможных рисков и угроз продовольственной безопасности — от экономических и технологических до климатических и агроэкологических.

Ранее сообщалось, что в России урожай зерна увеличился на 6,5% по сравнению с прошлым годом, показатель составил 120,6 млн тонн в чистом весе

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить