Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности
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- РИА Новости
«Сегодня на оперативном совещании с членами Совета безопасности России была рассмотрена новая редакция одного из основных стратегических документов национальной безопасности страны — Доктрина продовольственной безопасности России... По итогам обсуждения доктрина была утверждена президентом России Владимиром Путиным», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы вице-премьера Алексея Гордеева, представившего доктрину.
Документ нацелен на предотвращение возможных рисков и угроз продовольственной безопасности — от экономических и технологических до климатических и агроэкологических.
Ранее сообщалось, что в России урожай зерна увеличился на 6,5% по сравнению с прошлым годом, показатель составил 120,6 млн тонн в чистом весе.