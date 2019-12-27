Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности

Президент России Владимир Путин утвердил на совещании Совбеза новую Доктрину продовольственной безопасности России.

«Сегодня на оперативном совещании с членами Совета безопасности России была рассмотрена новая редакция одного из основных стратегических документов национальной безопасности страны — Доктрина продовольственной безопасности России... По итогам обсуждения доктрина была утверждена президентом России Владимиром Путиным», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы вице-премьера Алексея Гордеева, представившего доктрину.

Документ нацелен на предотвращение возможных рисков и угроз продовольственной безопасности — от экономических и технологических до климатических и агроэкологических.

Ранее сообщалось, что в России урожай зерна увеличился на 6,5% по сравнению с прошлым годом, показатель составил 120,6 млн тонн в чистом весе.