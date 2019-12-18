Урожай зерна в России за 2019 год составил 120,6 млн тонн
- РИА Новости
«В 2019 году, по расчётам, в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) намолочено 120,6 млн тонн зерна в весе после доработки», — цитирует документ ведомства РИА Новости.
Как уточняет агентство, валовый сбор в 2018 году составил 113,255 млн тонн.
В Росстате подчеркнули, что, исходя из декабрьской оценки, урожай в текущем году — третий по величине в постсоветской истории России.
Рекордный урожай был собран в 2017 году — тогда он составил 135,539 млн тонн.
Ранее «Реальное время» сообщало о темпах уборки нового урожая в Татарстане.