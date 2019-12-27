Россия нарастит потенциал войск на границах с Центральной Азией

Россия продолжит наращивать боевой потенциал войск Центрального округа, охраняющих в том числе границу со странами Центральной Азии.

«Основные задачи подготовки войск в следующем году определены... Увеличение интенсивности оперативной подготовки на 13%, а боевой — на 26%», — приводит РИА Новости слова командующего войсками ЦВО Александра Лапина.

Он отметил, что боевой потенциал войск округа должен возрасти на 5%, что позволит «гарантированно обеспечить военную безопасность Российской Федерации на центрально-азиатском стратегическом направлении».

Ранее сообщалось, что ракетный полк на Алтае перевооружён на стратегические «Ярс-С».