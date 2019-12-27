Ракетный полк на Алтае перевооружён на стратегические «Ярс-С»

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Дислоцированный в Алтайском крае ракетный полк полностью перевооружён на новые подвижные стратегические комплексы «Ярс-С».
Ракетный полк на Алтае перевооружён на стратегические «Ярс-С»
  • РИА Новости

«В текущем году 479-й ракетный полк 35-й ракетной дивизии подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) полностью перевооружён на ракетный комплекс «Ярс-С», — приводит Интерфакс слова исполняющего обязанности командира 35-й ракетной дивизии полковника Ивана Камагурова.

Он отметил, что «это позволило нарастить боевые возможности 35-й ракетной дивизии по гарантированному выполнению боевых задач в любых условиях обстановки».

Ранее президент России Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Минобороны заявил, что в уходящем году доля новой военной техники в ВС составила 68%, а в 2020-м она увеличится до 70%.

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