Ракетный полк на Алтае перевооружён на стратегические «Ярс-С»

Дислоцированный в Алтайском крае ракетный полк полностью перевооружён на новые подвижные стратегические комплексы «Ярс-С».

«В текущем году 479-й ракетный полк 35-й ракетной дивизии подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) полностью перевооружён на ракетный комплекс «Ярс-С», — приводит Интерфакс слова исполняющего обязанности командира 35-й ракетной дивизии полковника Ивана Камагурова.

Он отметил, что «это позволило нарастить боевые возможности 35-й ракетной дивизии по гарантированному выполнению боевых задач в любых условиях обстановки».

Ранее президент России Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Минобороны заявил, что в уходящем году доля новой военной техники в ВС составила 68%, а в 2020-м она увеличится до 70%.