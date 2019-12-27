Эксперт оценил демографический прогноз Росстата

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Завсектором воспроизводства и демографической политики населения Центра по изучению проблем народонаселения экономфака МГУ Владимир Архангельский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал демографический прогноз Росстата.
Эксперт оценил демографический прогноз Росстата
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

По его словам, прогноз Росстата соответствует общемировой негативной тенденции в демографии.

«Это веяние времени, но нужно вычленять понятие «потребность в детях». Она, к сожалению, в мире снижается и вытесняется другими ценностями, которые становятся более значимыми для многих людей. За счёт этого в мире сокращается число семей с двумя и более детьми», — отметил специалист.

Он также добавил, что Россия наравне с другими странами проводит демографическую политику, направленную на создание семьям комфортных условий для рождения детей.

По данным Росстата, общая численность населения России в начале 2020 года составит 146,7 млн человек, а к 2036 году прогнозируется снижение до 142,9 млн человек.

Ранее главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин в беседе с НСН прокомментировал прогноз Росстата о продолжительности жизни россиян.

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