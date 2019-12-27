Эксперт оценил демографический прогноз Росстата
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- РИА Новости
По его словам, прогноз Росстата соответствует общемировой негативной тенденции в демографии.
«Это веяние времени, но нужно вычленять понятие «потребность в детях». Она, к сожалению, в мире снижается и вытесняется другими ценностями, которые становятся более значимыми для многих людей. За счёт этого в мире сокращается число семей с двумя и более детьми», — отметил специалист.
Он также добавил, что Россия наравне с другими странами проводит демографическую политику, направленную на создание семьям комфортных условий для рождения детей.
По данным Росстата, общая численность населения России в начале 2020 года составит 146,7 млн человек, а к 2036 году прогнозируется снижение до 142,9 млн человек.
Ранее главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин в беседе с НСН прокомментировал прогноз Росстата о продолжительности жизни россиян.