В Подмосковье закрыли мусорный полигон «Каргашино»

Полигон коммунальных отходов «Каргашино» в городском округе Мытищи прекратил принимать коммунальные отходы, сообщает телеканал «360».

«Принимать коммунальные отходы этот полигон больше не будет, его сегодня окончательно закрыли», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Он напомнил, что «Каргашино» — четвёртый полигон, который закрыли в этом году. Ранее власти закрыли свалку «Воловичи» в городском округе Коломна, полигоны «Егорьевский» и «Непейно» в Егорьевском и Дмитровском городских округах.

Хромушин отметил, что общая площадь закрытых в этом году полигонов составила более 60 гектаров. Вместо полигонов в регионе строятся 12 новых современных комплексов по переработке отходов и четыре завода по термической обработке мусора.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в 2019 году рост количества твёрдых коммунальных отходов составил 10—20%.