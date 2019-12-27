Губернатор Подмосковья поздравил спасателей с профессиональным праздником

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил подмосковных спасателей с их профессиональным праздником, сообщает телеканал «360».
Губернатор Подмосковья поздравил спасателей с профессиональным праздником
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«Я ещё раз хотел всех поздравить с профессиональным праздником, ещё раз сказать слова благодарности всем тем, кто несёт службу в самых разных уголках нашей Московской области. Ещё раз пожелать здоровья, успехов, и чтобы каждый следующий год, который мы отмечаем, был более безопасным, спокойным для нашей страны и нашего Подмосковья», — заявил Воробьёв.

В Доме правительства региона в честь праздника прошла торжественная церемония награждения.

Знаки «За доблесть и мужество» получили старший пожарный пожарно-спасательной части № 36 Игорь Дмитриев, начальник караула пожарной части № 202 Дмитрий Скарякин и командир отделения пожарно-спасательной части № 6 Денис Шевяков.

Также были вручены почётные звания «Заслуженный пожарный Московской области» и «Заслуженный спасатель Московской области».

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