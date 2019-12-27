В Кремле назвали версию о теракте в Магнитогорске слухами

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Версия теракта как причины трагедии в Магнитогорске 31 декабря 2018 года не соответствует действительности, там был взрыв газа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле назвали версию о теракте в Магнитогорске слухами
  • Reuters

«Точно так же, как сразу эксперты, собственно, вынесли вердикт, и экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем кроме слухов и не соответствуют действительности», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, здесь нет никаких новых элементов и темы для обсуждения.

Так он ответил на вопрос, как в администрации главы государства оценивают события годичной давности на фоне репортажей, в которых местные жители высказываются о том, что это мог быть террористический акт.

31 декабря в городе произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек.

В Следственном комитете назвали причиной ЧП взрыв бытового газа.

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