Эксперты рассказали о покупках россиян для новогоднего стола
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Продажи измерялись в период с 15 по 25 декабря 2019 года.
По данным сервиса, в этот период продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса выросли в два раза относительно среднегодового значения.
При этом продажи майонеза упали на 60%, селёдки и солёных огурцов — на 7%.
В то же время кукурузу стали покупать в десять раз больше, минеральную воду — в пять раз, горошек и газировку — в три с половиной раза, ананасов — в три раза, cыр — в 1,8 раза, икру — в 1,2 раза больше.
«С распространением здорового образа жизни россияне начинают экспериментировать с привычными рецептами, меняя ингредиенты на более полезные, а также добавляют на стол не совсем традиционные продукты», — отметили аналитики Ozon.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала о полезных продуктах для праздничного стола.