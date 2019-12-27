Эксперты рассказали о покупках россиян для новогоднего стола

Специалисты интернет-магазина Ozon провели исследование, в котором оценили спрос россиян на различные категории продуктов, сообщает «Газета.Ru».

Продажи измерялись в период с 15 по 25 декабря 2019 года.

По данным сервиса, в этот период продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса выросли в два раза относительно среднегодового значения.

При этом продажи майонеза упали на 60%, селёдки и солёных огурцов — на 7%.

В то же время кукурузу стали покупать в десять раз больше, минеральную воду — в пять раз, горошек и газировку — в три с половиной раза, ананасов — в три раза, cыр — в 1,8 раза, икру — в 1,2 раза больше.

«С распространением здорового образа жизни россияне начинают экспериментировать с привычными рецептами, меняя ингредиенты на более полезные, а также добавляют на стол не совсем традиционные продукты», — отметили аналитики Ozon.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала о полезных продуктах для праздничного стола.