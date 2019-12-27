Росстандарт выявил более 1,5 млн машин с дефектами системы безопасности

В России эксплуатируется более 1,5 млн автомобилей, оборудованных опасными для жизни подушками безопасности японской компании Тakata, сообщают «Известия».

По словам замглавы Росстандарта Алексея Кулешова, за последние несколько лет ведомство согласовало отзывные программы пяти автобрендам — Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW. Речь идёт об автомобилях 2000—2014 годов выпуска.

«Выявленный дефект несёт колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне. Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста», — подчеркнул Кулешов.

Главная проблема таких подушек в блоке газогенератора, который может взорваться даже при небольшом ДТП.

Эксперты отметили, что в России отзывная кампания идёт уже несколько лет, но многие автовладельцы продолжают её игнорировать.

В мае Росстандарт сообщил об отзыве около 4,5 тыс. машин Volvo.