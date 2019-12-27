Росстандарт выявил более 1,5 млн машин с дефектами системы безопасности
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По словам замглавы Росстандарта Алексея Кулешова, за последние несколько лет ведомство согласовало отзывные программы пяти автобрендам — Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW. Речь идёт об автомобилях 2000—2014 годов выпуска.
«Выявленный дефект несёт колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне. Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста», — подчеркнул Кулешов.
Главная проблема таких подушек в блоке газогенератора, который может взорваться даже при небольшом ДТП.
Эксперты отметили, что в России отзывная кампания идёт уже несколько лет, но многие автовладельцы продолжают её игнорировать.
В мае Росстандарт сообщил об отзыве около 4,5 тыс. машин Volvo.