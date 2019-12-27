Росстандарт выявил более 1,5 млн машин с дефектами системы безопасности

Короткая ссылка
В России эксплуатируется более 1,5 млн автомобилей, оборудованных опасными для жизни подушками безопасности японской компании Тakata, сообщают «Известия».
Росстандарт выявил более 1,5 млн машин с дефектами системы безопасности
  • Pixabay

По словам замглавы Росстандарта Алексея Кулешова, за последние несколько лет ведомство согласовало отзывные программы пяти автобрендам — Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW. Речь идёт об автомобилях 2000—2014 годов выпуска.

«Выявленный дефект несёт колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне. Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста», — подчеркнул Кулешов.

Главная проблема таких подушек в блоке газогенератора, который может взорваться даже при небольшом ДТП.

Эксперты отметили, что в России отзывная кампания идёт уже несколько лет, но многие автовладельцы продолжают её игнорировать.

В мае Росстандарт сообщил об отзыве около 4,5 тыс. машин Volvo.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить