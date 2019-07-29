Росстандарт сообщил об отзыве около 4,5 тысячи машин Volvo
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Как отмечается, причиной отзыва транспортных средств является то, что «в очень редких случаях изготовленный из пластмассы впускной коллектор двигателя может расплавиться и деформироваться» и при «самом неблагоприятном развитии событий возможно локальное возгорание в моторном отсеке».
В Росстандарте добавили, что представители изготовителей ООО «Вольво Карс» сообщат владельцам автомобилей, которые подпадают под отзыв.
Ранее сообщалось, что компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всём мире.