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В Свердловской области произошёл пожар на площади 5000 квадратных метров

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В двух ангарах в Свердловской области произошёл пожар на площади 5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Происходит горение двух ангаров на площади 5 тыс. кв. м. Существовала угроза распространения пламени на соседнее здание деревянного коровника. Из него было эвакуировано 320 голов скота», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В МЧС уточнили, что пожар в здании ангара ООО «Новопышминское» в селе Новопышминское был зафиксирован в 01:46 (23:46 мск 26 декабря. — RT).

Ранее сообщалось, что в Абакане загорелся торговый павильон на площади 1500 кв. м.

Позднее стало известно, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

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