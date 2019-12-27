В Свердловской области произошёл пожар на площади 5000 квадратных метров
«Происходит горение двух ангаров на площади 5 тыс. кв. м. Существовала угроза распространения пламени на соседнее здание деревянного коровника. Из него было эвакуировано 320 голов скота», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
В МЧС уточнили, что пожар в здании ангара ООО «Новопышминское» в селе Новопышминское был зафиксирован в 01:46 (23:46 мск 26 декабря. — RT).
Ранее сообщалось, что в Абакане загорелся торговый павильон на площади 1500 кв. м.
Позднее стало известно, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение.