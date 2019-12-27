Более 30 летательных аппаратов провели разведку у границ России за неделю

В Минобороны России сообщили, что 34 летательных аппарата провели разведку вдоль границ России с 20 по 27 декабря.

«34 летательных аппарата провели разведку вдоль границ России. Три подъёма истребителей из состава дежурных по ПВО сил выполнено с целью недопущения нарушения госграницы России», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что нарушений воздушного пространства России не допущено.

24 декабря глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО по сравнению с 2018 годом увеличило интенсивность воздушной разведки возле российских границ на 33%, а морской — на 24%.