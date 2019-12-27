Дело о покушении на Фролова передано в центральный аппарат СК

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело о покушении на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.

«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина данное уголовное дело для наиболее полного и объективного расследования передано в центральный аппарат СК России», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Утром 26 декабря в служебной машине Фролова произошёл взрыв, чиновник был госпитализирован.

По словам местных властей, его состояние оценивается как стабильное. После операции пострадавшего перевезли в Воронеж, он в реанимации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. На место происшествия выехали глава регионального СУ Кирилл Левит и его заместитель Дмитрий Ломакин.