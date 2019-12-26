Пострадавшего при взрыве главу Рамонского района перевезли в Воронеж
- © vk.com/vrndtp
- globallookpress.com
«Пострадавший в сознании. Его прооперировали в Рамонской центральной районной больнице и отправили в Воронеж», — рассказали агентству.
В воронежской областной клинической больнице подчеркнули, что пострадавший находится в отделении реанимации.
Утром 26 декабря в служебной машине Фролова произошёл взрыв, чиновник был госпитализирован.
По словам местных властей, его состояние оценивается как стабильное.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. На место происшествия выехали глава регионального СУ Кирилл Левит и его заместитель Дмитрий Ломакин.