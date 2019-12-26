Пострадавшего при взрыве главу Рамонского района перевезли в Воронеж

Пострадавшего при взрыве автомобиля главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова после операции перевезли в Воронеж, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

«Пострадавший в сознании. Его прооперировали в Рамонской центральной районной больнице и отправили в Воронеж», — рассказали агентству.

В воронежской областной клинической больнице подчеркнули, что пострадавший находится в отделении реанимации.

Утром 26 декабря в служебной машине Фролова произошёл взрыв, чиновник был госпитализирован.

По словам местных властей, его состояние оценивается как стабильное.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. На место происшествия выехали глава регионального СУ Кирилл Левит и его заместитель Дмитрий Ломакин.