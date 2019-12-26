После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

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Полиция возбудила дело после ДТП с участием автобуса в Липецкой области, который следовал по маршруту Москва — Тбилиси.
После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
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«Возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК России («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). На месте ДТП продолжают работать следственные органы», — сказали ТАСС в ведомстве.

Ранее следователи начали проверку по факту ДТП.

Авария произошла 26 декабря на 356-м км трассы М4 «Дон».

Всего в автобусе находились 19 человек, из них двое погибли и восемь пострадали.

Как отметил глава Становлянского района Сергей Никитин, все пострадавшие — граждане Грузии. По предварительным данным, авария могла произойти в условиях скользкой дороги.

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