После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
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«Возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК России («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). На месте ДТП продолжают работать следственные органы», — сказали ТАСС в ведомстве.
Ранее следователи начали проверку по факту ДТП.
Авария произошла 26 декабря на 356-м км трассы М4 «Дон».
Всего в автобусе находились 19 человек, из них двое погибли и восемь пострадали.
Как отметил глава Становлянского района Сергей Никитин, все пострадавшие — граждане Грузии. По предварительным данным, авария могла произойти в условиях скользкой дороги.