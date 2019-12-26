В Истре прошла церемония награждения лауреатов премии «Наше Подмосковье»

Короткая ссылка
В Истре прошла церемония награждения лауреатов конкурса на соискание ежегодных премий «Наше Подмосковье», сообщает телеканал «360».
В Истре прошла церемония награждения лауреатов премии «Наше Подмосковье»
  • © mosreg.ru

Победили 18 человек. Большинство представлены в номинациях «Творчество и духовное наследие», «Волонтёрство и благотворительность» и «Прорыв».

Каждый лауреат получил на развитие проекта 180 тыс. рублей.

Губернаторская премия была учреждена шесть лет назад. Её присуждают за социальные проекты, позволяющие изменить к лучшему жизнь в регионе.

Ранее Newinform сообщал, что почти 60 студентов и школьников получили премию губернатора Ленинградской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить