В Истре прошла церемония награждения лауреатов премии «Наше Подмосковье»

В Истре прошла церемония награждения лауреатов конкурса на соискание ежегодных премий «Наше Подмосковье», сообщает телеканал «360».

Победили 18 человек. Большинство представлены в номинациях «Творчество и духовное наследие», «Волонтёрство и благотворительность» и «Прорыв».

Каждый лауреат получил на развитие проекта 180 тыс. рублей.

Губернаторская премия была учреждена шесть лет назад. Её присуждают за социальные проекты, позволяющие изменить к лучшему жизнь в регионе.

Ранее Newinform сообщал, что почти 60 студентов и школьников получили премию губернатора Ленинградской области.