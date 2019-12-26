В Истре прошла церемония награждения лауреатов премии «Наше Подмосковье»
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Победили 18 человек. Большинство представлены в номинациях «Творчество и духовное наследие», «Волонтёрство и благотворительность» и «Прорыв».
Каждый лауреат получил на развитие проекта 180 тыс. рублей.
Губернаторская премия была учреждена шесть лет назад. Её присуждают за социальные проекты, позволяющие изменить к лучшему жизнь в регионе.
Ранее Newinform сообщал, что почти 60 студентов и школьников получили премию губернатора Ленинградской области.