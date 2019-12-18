Почти 60 студентов и школьников получили премию губернатора Ленобласти

Короткая ссылка
Почти 60 студентов и школьников получили премию губернатора Ленинградской области, сообщает Newinform.
Почти 60 студентов и школьников получили премию губернатора Ленобласти
  • © Администрация Ленинградской области

Среди лауреатов — победители олимпиад и конкурсов, дети-сироты, одарённые студенты, находящиеся в трудной жизненной ситуации, студенты с ограниченными возможностями здоровья.

«В настоящее время одарённые дети и талантливая молодёжь рассматриваются нами как один из основных драйверов инновационного социально-экономического развития Ленинградской области», — заявил заместитель председателя областного правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане присудили госпремии в области науки и техники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить