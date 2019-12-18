Почти 60 студентов и школьников получили премию губернатора Ленобласти

Почти 60 студентов и школьников получили премию губернатора Ленинградской области, сообщает Newinform.

Среди лауреатов — победители олимпиад и конкурсов, дети-сироты, одарённые студенты, находящиеся в трудной жизненной ситуации, студенты с ограниченными возможностями здоровья.

«В настоящее время одарённые дети и талантливая молодёжь рассматриваются нами как один из основных драйверов инновационного социально-экономического развития Ленинградской области», — заявил заместитель председателя областного правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане присудили госпремии в области науки и техники.