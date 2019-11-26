В Татарстане присудили госпремии в области науки и техники

В Татарстане присудили государственные премии в области науки и техники. Наград удостоены 11 учёных и инженеров. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов, передаёт «Реальное время».

За работу «Инновационные технологии в диагностике и лечении заболеваний венозной системы» получат премии трое специалистов в области сосудистой хирургии. Руководитель — главный специалист МКДЦ по направлению сосудистой хирургии Игорь Игнатьев. Также в работе принимали участие завотделением сосудистой хирургии Роман Бредихин и сердечно-сосудистый хирург Рустем Ахметзянов.

Ещё восьми специалистам присудили награду за работу «Разработка и широкое промышленное внедрение инновационных струйных аппаратов с вихревыми устройствами в процессах подготовки и переработки нефтепродуктов».

Среди лауреатов — сотрудники Уфимского нефтяного университета Рамиль Бахтизин и Георгий Сидоров, инженеры «Татнефти» Айдар Авзалетдинов и Сергей Трубкин, учёные из Альметьевского нефтяного университета Мехрали Алиев и Роберт Нургалиев, руководители уфимского предприятия «НТ-Центр» Виль Галиакбаров и Булат Яхин.

Ранее портал Nation News сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил нагрудный знак «За гуманизацию школы Петербурга» художественному руководителю Театра балета и Академии танца Борису Эйфману за вклад в развитие образования.