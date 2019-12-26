Задержаны трое подозреваемых в избиении силовиков возле кафе в Самаре

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Трое мужчин задержаны по подозрению в избиении трёх сотрудников правоохранительных органов в ходе конфликта возле кафе в Самарской области. Об этом сообщило областное управление СК.
Задержаны трое подозреваемых в избиении силовиков возле кафе в Самаре
  • РИА Новости

По версии следствия, в сентябре шесть сотрудников правоохранительных органов вместе с жёнами и детьми в нерабочее время находились в кафе в Красноглинском районе. Там также находилась компания как минимум из 15 мужчин, которые спровоцировали ссору с силовиками.

Следователи установили, что все мужчины вышли на улицу, где зачинщики ссоры избили трёх силовиков.

«Сотрудниками специальных подразделений регионального управления Росгвардии совместно с сотрудниками УФСБ России по Самарской области задержаны трое подозреваемых», — говорится в сообщении.

Как отмечается, при задержании у них изъяли огнестрельное оружие и патроны. 

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору или в отношении двух и более лиц».

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