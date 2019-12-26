Колокольцев наградил полицейских, спасших людей при пожаре в Подмосковье

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил полицейских, спасших людей при пожаре в Московской области, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Это старшие инспекторы ДПС ГИБДД МУ «Щёлковское» Дмитрий Булычёв и Игорь Помыткин.

Патрулируя улицы, они заметили дым в двухэтажном многоквартирном доме. Полицейские остановили «Газель» и попросили водителя Михаила Киселёва припарковаться под окнами горевшего здания. Жителей удалось эвакуировать до прибытия пожарных расчётов.

Булычёв получил ведомственную медаль «За смелость во имя спасения», Помыткин — погоны капитана полиции.

«А несколько дней назад начальник ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков выразил благодарность Михаилу Киселёву, оказавшему содействие полицейским в экстремальной ситуации, и наградил его ценным подарком», — добавила Волк.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил восьмиклассника из Дегтярска Дмитрия Апресова медалью «Доблесть и отвага» за спасение малолетней девочки из воды.