В Североморске на детском утреннике умер исполнитель роли Деда Мороза

Мужчина, исполнявший роль Деда Мороза на утреннике в детском саду, скончался во время представления в Североморске.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу СК по Мурманской области.

По факту произошедшего проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительной информации, имела место естественная смерть», — говорится в тексте.

Уточняется, что мужчине был 51 год, следователи выясняют, был ли он сотрудником детского сада или привлечённым аниматором.

18 декабря 2018 года исполнитель роли Деда Мороза заслуженный артист России Валерий Титенко умер после утренника в одном из детских садов Кемеровской области.