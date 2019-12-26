ВС России утвердил решение о ликвидации движения «За права человека»

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Верховный суд России признал законным решение о ликвидации движения «За права человека»*. Об этом информирует ТАСС.
ВС России утвердил решение о ликвидации движения «За права человека»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Решение о ликвидации общероссийского общественного движения «За права человека» признать законным», — сообщается в апелляционном определении коллегии Верховного суда по административным делам. 

Отмечается, что решение о ликвидации движения вступило в силу.

В начале ноября ВС России принял решение о ликвидации этого движения.

* Движение защиты прав человека «За права человека» включено в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции России от 12.02.2019.

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