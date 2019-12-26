ВС России утвердил решение о ликвидации движения «За права человека»

Верховный суд России признал законным решение о ликвидации движения «За права человека»*. Об этом информирует ТАСС.

«Решение о ликвидации общероссийского общественного движения «За права человека» признать законным», — сообщается в апелляционном определении коллегии Верховного суда по административным делам.

Отмечается, что решение о ликвидации движения вступило в силу.

В начале ноября ВС России принял решение о ликвидации этого движения.

* Движение защиты прав человека «За права человека» включено в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции России от 12.02.2019.