ВС России утвердил решение о ликвидации движения «За права человека»
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- РИА Новости
«Решение о ликвидации общероссийского общественного движения «За права человека» признать законным», — сообщается в апелляционном определении коллегии Верховного суда по административным делам.
Отмечается, что решение о ликвидации движения вступило в силу.
В начале ноября ВС России принял решение о ликвидации этого движения.
* Движение защиты прав человека «За права человека» включено в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции России от 12.02.2019.