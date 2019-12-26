В трёх городах Кузбасса объявлен режим «чёрного неба»

В трёх городах Кемеровской области объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий (так называемый режим «чёрного неба»), сообщает сайт департамента природных ресурсов и экологии региона.

«Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — говорится в тексте.

Отмечается, что предупреждение действует в городах Новокузнецк, Прокопьевск и Кемерово.

Предприятиям в данных городах рекомендовано принять меры по сокращению выбросов в атмосферу.

12 декабря в Новокузнецке для предприятий города был объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий.