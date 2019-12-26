В трёх городах Кузбасса объявлен режим «чёрного неба»
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- РИА Новости
«Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — говорится в тексте.
Отмечается, что предупреждение действует в городах Новокузнецк, Прокопьевск и Кемерово.
Предприятиям в данных городах рекомендовано принять меры по сокращению выбросов в атмосферу.
12 декабря в Новокузнецке для предприятий города был объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий.