В трёх городах Кузбасса объявлен режим «чёрного неба»

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В трёх городах Кемеровской области объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий (так называемый режим «чёрного неба»), сообщает сайт департамента природных ресурсов и экологии региона.
В трёх городах Кузбасса объявлен режим «чёрного неба»
  • © Дмитрий Коробейников
  • РИА Новости

«Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — говорится в тексте.

Отмечается, что предупреждение действует в городах Новокузнецк, Прокопьевск и Кемерово.

Предприятиям в данных городах рекомендовано принять меры по сокращению выбросов в атмосферу.

12 декабря в Новокузнецке для предприятий города был объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий.

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