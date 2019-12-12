В Новокузнецке и Прокопьевске введён режим «чёрного неба»

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В Новокузнецке для предприятий города объявлен режим №1 неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), так называемый режим «чёрного неба».
В Новокузнецке и Прокопьевске введён режим «чёрного неба»
  • Reuters
  • © Denis Sinyakov

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии города.

Ожидается, что режим НМУ №1 для предприятий будет действовать до 18:00 (местного времени) 13 декабря.

«Жителям города рекомендуется не находиться длительное время на открытом воздухе, при возможности выехать в загородную зону; отказаться от проветривания жилых помещений, офисов, помещений детских дошкольных учреждений, образования, здравоохранения»,  — говорится в сообщении.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства Кузбасса, режим НМУ также ввели в Прокопьевске.

В конце декабря 2018 года режим неблагоприятных метеоусловий первой степени, так называемый режим «чёрного неба», был введён в Красноярске и Назарове.

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