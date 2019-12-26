ЦОДД предупредил о гололёде и тумане в Москве

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил о гололёде и тумане в Москве.
ЦОДД предупредил о гололёде и тумане в Москве
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Декабрь у нас так себе. Из новогоднего пока только гололёд и туман, которые синоптики обещают вечером и завтра в течение дня. Пешеходы, поддерживайте друг друга. Водители, наоборот, держите дистанцию побольше», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Отмечается, что до 30 декабря движение на метро МЦД и МЦК в Москве будет быстрее, чем на автомобиле.

Ранее сообщалось, что проезд в московском транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным.

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