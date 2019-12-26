В СК объяснили проведение обысков у спецкора «Новой газеты»

Обыски у корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) прошли по причине уголовного дела против организации «Е.Н.О.Т.», сообщили в Следственном комитете.

Как уточняется, в ходе следствия поступили сведения о том, что по месту проживания корреспондента могут находиться предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность руководителей и членов «Е.Н.О.Т.».

«В целях проверки оперативной информации следователями на основании судебного решения сегодня проведён обыск в жилище Юлии Мартовалиевой в Москве», — указали в ведомстве.

Следователи подчеркнули, что двух детей, проживающих вместе с Мартовалиевой, «утром забрал и отвёз в школу родной отец».

«В настоящее время допрос Мартовалиевой завершается, после чего она будет отпущена», — добавили в СК.

Следственными органами по Краснодарскому краю расследуется дело по обвинению членов и руководителей «Е.Н.О.Т.» по статьям «Кража», «Разбой», «Организация преступного сообщества» и «Бандитизм».

Ранее в офисе Фонда борьбы с коррупцией* в Москве в рамках уголовного дела прошли следственные действия, никто не задержан.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.