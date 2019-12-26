В СК объяснили проведение обысков у спецкора «Новой газеты»
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Как уточняется, в ходе следствия поступили сведения о том, что по месту проживания корреспондента могут находиться предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность руководителей и членов «Е.Н.О.Т.».
«В целях проверки оперативной информации следователями на основании судебного решения сегодня проведён обыск в жилище Юлии Мартовалиевой в Москве», — указали в ведомстве.
Следователи подчеркнули, что двух детей, проживающих вместе с Мартовалиевой, «утром забрал и отвёз в школу родной отец».
«В настоящее время допрос Мартовалиевой завершается, после чего она будет отпущена», — добавили в СК.
Следственными органами по Краснодарскому краю расследуется дело по обвинению членов и руководителей «Е.Н.О.Т.» по статьям «Кража», «Разбой», «Организация преступного сообщества» и «Бандитизм».
Ранее в офисе Фонда борьбы с коррупцией* в Москве в рамках уголовного дела прошли следственные действия, никто не задержан.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.