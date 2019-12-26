В офисе ФБК в Москве прошли следственные действия
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- РИА Новости
«Управлением ФССП России по Москве в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия в Фонде борьбы с коррупцией», — говорится в сообщении.
Как отмечается, задержания не осуществлялись.
Ранее в ФБК заявили, что в их офисе в Москве проходят обыски, также задержан Алексей Навальный. Позднее Навальный уточнил, что в ходе этих мероприятий задержанных нет.
В середине октября СК заявил о проведении в 30 субъектах России обысков в штабах ФБК в рамках дела об отмывании денег.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.