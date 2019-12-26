В офисе ФБК в Москве прошли следственные действия

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В офисе Фонда борьбы с коррупции* в Москве в рамках уголовного дела прошли следственные действия, никто не задержан. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФСПП).
В офисе ФБК в Москве прошли следственные действия
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Управлением ФССП России по Москве в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия в Фонде борьбы с коррупцией», — говорится в сообщении.

Как отмечается, задержания не осуществлялись.

Ранее в ФБК заявили, что в их офисе в Москве проходят обыски, также задержан Алексей Навальный. Позднее Навальный уточнил, что в ходе этих мероприятий задержанных нет.

В середине октября СК заявил о проведении в 30 субъектах России обысков в штабах ФБК в рамках дела об отмывании денег.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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