РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха

Русская православная церковь (РПЦ) приняла решение прекратить поминовение патриарха Александрийского Феодора.

Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своём Telegram-канале.

«Сегодняшнее постановление Синода: подтвердить невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним», — написал он.

При этом Синод постановил «сохранить церковное общение с архиереями Александрийской Православной Церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола».

В ноябре замглавы Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявлял, что признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.