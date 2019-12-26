РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха

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Русская православная церковь (РПЦ) приняла решение прекратить поминовение патриарха Александрийского Феодора.
РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своём Telegram-канале.

«Сегодняшнее постановление Синода: подтвердить невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним», — написал он.

При этом Синод постановил «сохранить церковное общение с архиереями Александрийской Православной Церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола».

В ноябре замглавы Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявлял, что признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом

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