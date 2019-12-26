Представительница Санкт-Петербурга стала победителем премии «Студент года — 2019»

Короткая ссылка
В номинации «Лидер года» национальной премии «Студент года — 2019» победила представительница Санкт-Петербурга Софья Лазерсон, сообщает Пятый канал.
Представительница Санкт-Петербурга стала победителем премии «Студент года — 2019»
  • Софья Лазерсон (слева) / @sofialazerson
  • Instagram

По её мнению, именно лидерские качества помогают многого добиться в жизни.

«Когда у тебя есть лидерские качества, мне кажется, даже жить легче, потому что умеешь со всеми договариваться, умеешь найти общий язык с любым человеком», — сказала Софья Лазерсон.

Премия является одним из проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее Newinform сообщал, что почти 60 студентов и школьников получили премию губернатора Ленобласти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить