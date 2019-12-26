Представительница Санкт-Петербурга стала победителем премии «Студент года — 2019»
- Софья Лазерсон (слева) / @sofialazerson
По её мнению, именно лидерские качества помогают многого добиться в жизни.
«Когда у тебя есть лидерские качества, мне кажется, даже жить легче, потому что умеешь со всеми договариваться, умеешь найти общий язык с любым человеком», — сказала Софья Лазерсон.
Премия является одним из проектов платформы «Россия — страна возможностей».
Ранее Newinform сообщал, что почти 60 студентов и школьников получили премию губернатора Ленобласти.