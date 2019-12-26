На ЧФ прошли противолодочные учения

Отряд кораблей Черноморского флота провёл учения по поиску, слежению и уничтожению подлодок условного противника, сообщает «Крыминформ».

Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.

Экипажи отработали взаимодействие различных типов кораблей при поиске и уничтожении подлодки условного противника. Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» выполняли задачи совместно с малыми противолодочными кораблями.

В роли условного противника выступили подлодки «Великий Новгород» и «Колпино». Они, со своей стороны, отработали выход из-под удара и поражение ударной группы ракетным и торпедным оружием.

Ранее Пятый канал сообщал, что фрегат «Адмирал Макаров» выполнил учебные стрельбы в Средиземном море.