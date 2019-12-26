В Подмосковье заявили о выполнении плана капремонта в 2019 году

В Министерстве ЖКХ Московской области рассказали о выполнении плана по капремонту на 2019 год, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В 2019 году по программе капитального ремонта многоквартирных домов в Подмосковье работы провели в 2654 жилых зданиях. План 2019 года выполнен полностью. Кроме плановых показателей, Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов реализует дополнительные программы по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва», — сообщил и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В программу 2019 года были также включены 457 домов в 43 муниципальных образованиях на сумму 9,3 млрд рублей.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города сообщала, что программа капитального ремонта на 2019 год в Севастополе полностью выполнена.