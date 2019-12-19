В Севастополе отчитались о выполнении годовой программы капремонта многоквартирных домов

Программа капитального ремонта на 2019 год в Севастополе полностью выполнена.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

«В этом году отремонтировано 253 дома, 216 из них выполнены за счёт взносов собственников жилых помещений», — сказал и. о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

По его словам, установлен 81 комплект лифтового оборудования, отремонтированы кровли, фасады, внутренние инженерные сети, фундамент.

Также проведены работы по восстановлению аварийных конструктивных объектов.

Проектно-сметная документация на 2020 год уже разработана.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с ФАН рассказала о ситуации с капитальным ремонтом в России.