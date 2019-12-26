Путин предложил декриминализировать статью о возврате валютной выручки

Российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму проект, предусматривающий декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки.

Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Отмечается, что цель проекта — дальнейшее формирование условий для создания благоприятного делового климата в стране и сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности.

В пояснительной записке говорится, что изменения, предусмотренные этим документом, «подготовлены, в частности, с учётом текущей ситуации в сфере внешнеторговой деятельности, когда российские экспортёры всё чаще сталкиваются с происходящими не по их вине задержками при возврате (получении) валютной выручки, особенно если экспорт осуществляется российскими компаниями, попавшими в так называемые иностранные санкционные списки».

Так, в ч. 1 ст. 193 УК России вносятся изменения, согласно которым нарушение требований валютного законодательства страны о зачислении или возврате денежных средств, совершённое в крупном размере, будет признаваться уголовно наказуемым деянием только в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.

Ранее Путин призвал активнее прилагать усилия по экспорту, план по экспорту промышленной продукции в 2019 году не выполнен почти на $8 млрд.