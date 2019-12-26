В ДТП в Подмосковье погибли два человека

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В результате столкновения двух грузовиков и трёх легковых автомобилей на Горьковском шоссе в Подмосковье погибли два человека, один пострадал.
В ДТП в Подмосковье погибли два человека
  • РИА Новости

«На 54 км Горьковского шоссе столкнулись пять автомобилей: две грузовых фуры и три легковых машины. В результате два человека погибли, еще один получил ранения», — приводит агентство «Москва» сообщение пресс-службы подмосковного ГУ МВД.

Отмечается, что все пять автомобилей двигались в попутном направлении в сторону Москвы.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик заявил о снижении смертности в ДТП за 11 месяцев 2019 года. Об этом сообщал телеканал «360».

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