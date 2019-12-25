В Москве рассказали об эффекте от платных парковок

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью каналу НТВ рассказал об эффекте от платных парковок в Москве.

По его словам, это «огромная часть всей транспортной стратегии».

«Если бы не было платных парковок, я думаю, что в центре было бы просто не проехать. Когда мы ввели платные парковки, у нас количество машин в центре уменьшилось на 25—30%», — цитирует РИА Новости Собянина.

Он сообщил, что в настоящее время не рассматривается расширение зоны платных парковок, а также отметил, что «возможны какие-то локальные решения, когда вводятся транспортно-пересадочные узлы, новые станции метро».

«Надо смотреть, что происходит. Я считаю, что парковочная система на 90% состоялась», — добавил мэр.

Как ранее писала газета «Известия», «администратор Московского парковочного пространства» сообщил, что на московских улицах в новогодние праздники можно будет бесплатно припарковать автомобили.