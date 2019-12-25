Путин поручил возродить в России производство документальных фильмов

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по возрождению в Российской Федерации государственного производства документальных и научно-популярных фильмов.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Разработать во взаимодействии с кинематографическим сообществом и представить предложения по возрождению в России государственного производства документальных и научно-популярных фильмов, в том числе с использованием имущества киностудий, находящегося в собственности России», — говорится в сообщении.

Доклад по этому поручению необходимо предоставить до 30 марта 2020 года, далее — ежегодно.

Ответственным за выполнение поручения назначен российский премьер Дмитрий Медведев.

Также Путин поручил правительству увеличить с 2020 года объём субсидий на поддержку кинематографии для производства, проката и показа дебютных национальных игровых, документальных и анимационных фильмов.