Роскомнадзор просит суд о блокировке двух почтовых сервисов

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Роскомнадзор направил в Таганский районный суд Москвы иски об ограничении доступа в России к двум почтовым сервисам — scryptmail.com и mailbox.org. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Роскомнадзор просит суд о блокировке двух почтовых сервисов
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Причиной называется непредоставление сервисами данных для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

«В Таганский районный суд Москвы поданы исковые заявления об ограничении доступа к данным ресурсам на территории России в связи с неисполнением организаторами распространения информации в сети интернет установленных законом обязанностей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время информация о назначении даты рассмотрения заявлений в Роскомнадзор не поступала.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с жалобой, поступившей от американской компании Warner Bros.

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