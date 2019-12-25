Роскомнадзор просит суд о блокировке двух почтовых сервисов
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Причиной называется непредоставление сервисами данных для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
«В Таганский районный суд Москвы поданы исковые заявления об ограничении доступа к данным ресурсам на территории России в связи с неисполнением организаторами распространения информации в сети интернет установленных законом обязанностей», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время информация о назначении даты рассмотрения заявлений в Роскомнадзор не поступала.
Ранее Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с жалобой, поступившей от американской компании Warner Bros.