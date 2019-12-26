RT стал «Медиа года» по версии Telegram-канала «Незыгарь»

RT и главный редактор телеканала Маргарита Симоньян стали «Медиа (персона) года» по версии Telegram-канала «Незыгарь».

Telegram-канал провёл голосование «Итоги-2019. Медиа (персона) года».

По результатам опроса вариант ответа «Симоньян и RT» набрал наибольшее количество голосов — 31% (18 236 голосов)

«Медиа (персона) 2019 года по версии Незыгаря — Маргарита Симоньян и канал RT», — говорится в сообщении канала.

На втором месте журналист Юрий Дудь (28%), третью строчку занял телеканал RTVI (14%).

Ранее телеканал RT получил «Премию Рунета» в номинации «СМИ и массовые коммуникации».