RT получил «Премию Рунета» в номинации «СМИ и массовые коммуникации»

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Телеканал RT получил «Премию Рунета» в номинации «СМИ и массовые коммуникации». Награду во время торжественной церемонии получил руководитель сайта RT на русском Евгений Шипилов.
RT получил «Премию Рунета» в номинации «СМИ и массовые коммуникации»
  • © KIRILL KUDRYAVTSEV
  • AFP

«Очень приятно нам, что в этом году заметили RT на русском. На самом деле мы работаем уже довольно давно, и у нас уже аудитория превышает 30 млн уникальных пользователей. Но для нас гораздо важнее то, что мы запустили очень важные социальные проекты, такие как «Не один на один», «Дальше действовать будем мы», где нам удаётся помогать реально десяткам людей, мы получаем массу благодарностей», — сказал Шипилов.

Он отметил, что для журналистов очень важно видеть результат своей работы.

«Хочется также передать привет одному рыхленькому п****болу, который пытается бодаться с нами в интернете, но на самом деле добавляет нам больше популярности», — добавил он.

«Премия Рунета» — это общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги в области информационных технологий и электронных коммуникаций, внёсших значительный вклад в развитие российского сегмента сети интернет (Рунета).

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